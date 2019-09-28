GÜNDEM ÖZETİ / 28 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret edecek, açıklamalarda bulunacak.



(İstanbul/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilecek Uluslararası Suriye Konferansı'nın açılışında konuşacak.

(İstanbul/09.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ayvalık ilçesi 27. Uluslararası Engelli Festivaline katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00/13.00/14.00/15.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da tekne ile kıyı ve koy incelemesi yapacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Muğla/10.00/13.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mars'ta Hayat" Kısa Hikaye Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör toplantısına katılacak, ​Oylum Höyük’e ziyarette bulunacak.



(Kilis/15.00/17.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi için halk sandık başına gidecek.

(Kabil)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)





GÜNCEL

1- İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)



2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)





KÜLTÜR SANAT

1- AA'nın global iletişim ortağı olduğu 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/11.00)





SPOR

1- Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşacak.



(İstanbul/20.00/Denizli/15.00/Antalya/17.30)



2- Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.



3- TFF 1. Lig'de 6. hafta Keçiörengücü-Ümraniyespor, Boluspor-İstanbulspor, Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor-Altay maçlarıyla başlayacak.



(Ankara/14.00/Bolu/16.30/Bursa/Adana/19.00)



4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçı yapılacak.



(Paris/19.00)

5- Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta, Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka maçlarıyla başlayacak.



(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/Balıkesir/17.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2019-2020 sezonu Beşiktaş Aygaz-CIP Travel Antalyaspor maçıyla başlayacak.



(İstanbul/16.00)







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