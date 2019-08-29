GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin "Medya Oskarları Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.12/Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Ortahisar ve Akçaabat Belediye başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Trabzon/13.35/14.00/14.25/16.00/16.50)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracat Ana Planı”nı açıklayacak.

(İstanbul/11.00)

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ETİ Bakır AŞ Tesislerini, Midyat Belediyesini, Mardin Valiliğini, Mardin Büyükşehir Belediyesini ve Mardin AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Mardin/10.30/13.30/14.30/15.00/15.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret ile haziran ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB Genel Merkezinde, üretici, hal, pazar ve market fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'te Türk vatandaşlarıyla buluşacak ve Zafer Bayramı resepsiyonuna katılacak.(Oslo)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çalıştaya katılacak.(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yeni dönem yurt başvuruları ile ilgili bilgilendirme toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sona erecek.

- Türk Milli Takımı, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Bulgaristan ile Finlandiya karşılaşacak.

(Ankara/19.30/17.00)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları oynanacak ve gruplara kalacak takımlar belli olacak.

- Trabzonspor, deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi Medical Park Stadı'nda konuk edecek.

(Trabzon/20.30)

4- Türkiye'yi Galatasaray'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarının kura çekimi Monaco'da yapılacak.

(Monaco/19.00)

5- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Genel kurulun ardından vakıf yöneticileri, Merkez Hakem Kurulu ile görüşecek.

(İstanbul/11.00)

6- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam ediyor.

7- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de sürüyor.

8- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı 12 maçla tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.