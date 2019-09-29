GÜNDEM ÖZETİ / 29 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz Kaymakamlığını ziyaret edecek, Kiraz ve Beydağı İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.

(İzmir/16.00/17.00/18.45)

2- CHP Spor Kurulu 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı, parti genel merkezinde yapılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avusturya'da erken genel seçimler düzenlenecek.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1 - İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

2- Diyanet İşleri Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Rize Orta Öğretim Nejdet Kart Erkek Öğrenci Yurdu ile Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu'nun açılışına ve Hafızlık İcazet törenine katılacak.

(Rize/10.30/Trabzon/14.30/Ordu/17.00)

SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.

2- Süper Lig'de 6. haftaya İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/14.00/Antalya/Ankara/16.30/Trabzon/19.00)

3- TFF 1. Lig'de 6. hafta Hatayspor-Eskişehirspor, Fatih Karagümrük-Akhisarspor, Balıkesirspor-Giresunspor, Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor müsabakalarıyla sürüyor.

(Antakya/İstanbul/14.00/Balıkesir/16.30/İzmir/19.00)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

(Paris/18.30)

5- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda Hırvatistan'ı konuk edecek.

(Eskişehir/18.00)

6- Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasına Bursaspor-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Sigorta, Sigortam.net İTÜ Basket-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/20.00)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 2 maç yapılacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si koşulacak.

(Soçi/14.10)

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