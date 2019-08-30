GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir’i ziyaret edecek,‬ ‪Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek 30 Ağustos kutlama programı ile resepsiyona katılacak.

(Ankara/‪10.15/11.00/19.00)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törende yer alacak.

(Ankara/10.00)

- TBMM tören alanından Ulus'taki Eski Meclis Binası’na "30 Ağustos Kortej Yürüyüşü" düzenlenecek.

(Ankara/14.30)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zafer Abidesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine iştirak edecek.

(Kütahya/14.30)

- İstanbul Valiliğince, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulacak, Valilikte tebrikler kabul edilecek, Vatan Caddesi'nde tören düzenlenecek ve resepsiyon verilecek.

(İstanbul/09.30/10.15/11.00/19.00)

- İletişim Başkanlığınca Taksim Meydanı'nda kurulan "30 Ağustos-Zafere Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açılacak.

(İstanbul/11.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının yeni hizmet binasının açılışına katılacak.

(Ankara/16.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maçka Köprüyanı Mahallesi'nde şehit Eren Bülbül'ün ailesi ve kabri ile Çaykara Belediyesini ziyaret edecek.

(Trabzon/11.30/12.50)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) yuvarlak masa toplantısına katılacak ve Norveçli enerji şirketi Equinor'a ziyarette bulunacak.

- Çavuşoğlu ve Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

(Oslo)



2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.





SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarının kura çekimi Monaco'da yapılacak.



(Monaco/14.00)



2- Süper Lig'de 3. haftanın perdesi Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçlarıyla açılacak.



(İstanbul/Kayseri/20.30)



3- TFF 1. Lig'de 3. hafta Osmanlıspor-Adanaspor müsabakasıyla başlayacak.



(Ankara/20.00)



4- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, İspanya'nın başkenti Madrid'de sürüyor.

5- Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

(Priştine/21.00)



6- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda elemelerle başlayacak.



(Mersin/14.30)



7- Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Sırbistan temsilcisi Metaloplastika ile Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/19.00)





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