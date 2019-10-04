GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği ziyaret edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılışına katılacak.

(Rize/13.00/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mengen Belediyesini ziyaret edecek, Bolu Belediyesince yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temel atma törenine katılacak, Bolu Belediyesini ve Kıbrıscık Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Bolu/12.00/14.00/15.00/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00/11.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı"na katılacak.

- Soylu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıldönümü Kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/17.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun açılışına katılacak, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ile toplantıya katılacak, Eskişehir Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Eskişehir/10.00/11.30/13.30/15.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜRKPATENT Konferans Salonunda düzenlenecek "Savunma Sanayii'nde Fikri Mülkiyet Hakları Konferansı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz-eylül dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TCMB, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulu Cami'de cuma hutbesi irat edecek, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde temel atma törenine katılacak.

(Bursa/Balıkesir/12.58/16.00)

2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürecek.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivali ziyaret edecek.

(İstanbul/17.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile görüşecek ve Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Dönem Toplantısı'na katılacak.

- Karadağ-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katılacak Kasapoğlu, daha sonra Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simovic ile görüşecek.

(Podgorica) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'in 7. hafta mücadelesi Fenerbahçe-Antalyaspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Malatya/20.30)

3- THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- TFF 1. Lig'de 7. hafta Altay-Bursaspor maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00)

5- Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'da sürüyor.

(Doha)

6- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, Rusya'da devam ediyor.

(Ulan Ude)

7- 3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası sürüyor.

(Antalya/09.30)

8- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Estonya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00)

9- Tokat Belediye Plevne, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2019 Erkekler Balkan Kupası'nda ev sahibi GIO Strumica takımıyla şampiyonluk maçında karşılaşacak.

(19.30/Ustrumca)





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