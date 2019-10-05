GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" açılış konuşmasını yapacak.

(Bolu/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor, Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Gençlerbirliği-Galatasaray maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/İzmir/17.30/Ankara/20.00)

3- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor-Akhisarspor, Eskişehirspor-Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Keçiörengücü, Balıkesirspor-Boluspor maçları oynanacak.

(Giresun/14.00/Eskişehir/İstanbul/16.30/Balıkesir/19.00)

4- Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi TOFAŞ-Sigortam.net İTÜ Basket, Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka Tekfen-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/15.15/17.30)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları yapılacak.

6- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda, TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Gruplarda 6. hafta maçları oynanacak.

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