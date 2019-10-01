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GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kurulu ile TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek yasama yılı açılış resepsiyonuna katılacak.(Ankara/15.00/19.00)

Genel 01.10.2019, 06:00
GÜNDEM ÖZETİNE EK
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kurulu ile TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek yasama yılı açılış resepsiyonuna katılacak.

(Ankara/15.00/19.00)

#cumhurbaşkanı #gündem #GÜNDEM ÖZETİ #recep tayyip erdoğan
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