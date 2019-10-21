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Güne acı haberle uyandık: Samsun'da şehit ateşi

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Genel 21.10.2019, 09:59 21.10.2019, 10:08
Güne acı haberle uyandık: Samsun'da şehit ateşi

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı’nda bir üs bölgesinde 11 Ekim tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep’teki hastanede bu sabaha karşı şehit oldu.

Şehidin Samsun’un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eyüp Sultan 3. Sokak’taki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine gelen Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan acılı aileye başsağlığı diledi. Taziyeleri kabul eden dedesi İbrahim Şener gözyaşlarına hakim olamadı.

Haberi duyan yakınları ve arkadaşları Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evine akın eti. Şehit Meşeci’nin evine Türk bayrağı asıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Mutlu Can Meşeci #şehit #acı haber #samsun
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