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Güney Afrika'da camiye saldırı

- Johannesburg'un doğusunda bulunan Katlehong Camisi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi

Genel 04.09.2019, 16:11 04.09.2019, 16:36
Güney Afrika'da camiye saldırı
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ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki Katlehong Camisi'ne saldırı düzenlendi.

Cami İmamı Şeyh İshak, Uluslararası İslam Radyosuna yaptığı açıklamada, Johannesburg'un doğusunda bulunan Katlehong Camisi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı yapıldığını bildirdi.

Saldırının yerel saatle 10.00'da meydana geldiğini aktaran Şeyh İshak, "Camide oturduğumuz sırada bir grup camiye geldi ve şiddet kullanarak içeri girdi. Hem camiye hem de bahçede bulunan araçlara zarar verdi. Caminin pencereleri kırıldı ve mescidin bazı bölümleri hasar gördü." dedi.

Şeyh İshak saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirterek, "Bölgede yaşayan Müslüman ve Hristiyanlar saldırıyı görünce yardımımıza geldi ve saldırganlar uzaklaştı." ifadesini kullandı.

Saldırganların civardan olmadığını dile getiren Şeyh İshak, "Şu an elhamdulillah iyiyiz ve bir sorun yok." diye konuştu.

#cami #Nijerya
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