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Güney Afrika'da camiye saldırı
- Johannesburg'un doğusunda bulunan Katlehong Camisi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi
Genel 04.09.2019, 16:11 04.09.2019, 16:36
ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki Katlehong Camisi'ne saldırı düzenlendi.
Cami İmamı Şeyh İshak, Uluslararası İslam Radyosuna yaptığı açıklamada, Johannesburg'un doğusunda bulunan Katlehong Camisi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı yapıldığını bildirdi.
Şeyh İshak saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirterek, "Bölgede yaşayan Müslüman ve Hristiyanlar saldırıyı görünce yardımımıza geldi ve saldırganlar uzaklaştı." ifadesini kullandı.
Saldırganların civardan olmadığını dile getiren Şeyh İshak, "Şu an elhamdulillah iyiyiz ve bir sorun yok." diye konuştu.
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