Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
KPSS sonuçları açıklandı
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor
Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı
İçişleri Bakanlığı: "İlk 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı"

Güney Afrika'da kaçırılan 2 Ürdünlü serbest bırakıldı

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'da 17 Ağustos'ta fidye için kaçırılan Ürdünlü iş adamı ve oğlunun serbest bırakıldığını açıkladı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı...

Genel 29.08.2019, 09:42 29.08.2019, 12:34
Güney Afrika'da kaçırılan 2 Ürdünlü serbest bırakıldı
banner63

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'da 17 Ağustos'ta fidye için kaçırılan Ürdünlü iş adamı ve oğlunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, fidye için kaçırılan 2 Ürdünlünün bu sabah serbest bırakıldığını belirtti.

Kaçırılan vatandaşların kimliklerine dair bilgi vermeyen Kudat, "Pretoria'daki Ürdün Büyükelçiliği gece boyunca vatandaşların serbest bırakılmasını takip etti. Güney Afrika'nın Ürdün Büyükelçisi İbrahim el-Avavde kaçırılan Ürdünlülerin şu anda akrabalarının yanında olduklarını bize iletti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kudat, Güney Afrikalı yetkililere kaçırılan vatandaşların kurtarılmasında sarf ettikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da iş adamı olarak bulunan baba ve oğlunun fidye için kaçırıldığını bildirmişti.

#Fidye #Güney Afrika #ürdün
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@