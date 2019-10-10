Güney Afrika'da yüzlerce yabancı BM ofisi önünde kamp kurdu
- Yabancılara yönelik saldırılar nedeniyle ülkeyi terk etmek isteyen yabancılar, BM'den yardım istiyor
İSTANBUL (AA) - Güney Afrika’da yabancılara yönelik şiddet eylemlerinden ötürü can güvenliklerinden endişe eden yüzlerce yabancı, Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde oturma eylemi başlattı.
Güney Afrika’dan The Times’ın haberine göre, saldırılar nedeniyle BM'den kendi ülkelerine dönmeleri veya güvenli bir ülkeye götürülmeleri için yardım isteyen yüzlerce yabancı, Cape Town şehrindeki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ofisi önünde kamp kurdu.
Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi ve Bangladeş gibi pek çok ülkenin vatandaşları, Güney Afrika hükümetini can güvenliklerini sağlayamamakla suçluyor.
Ülkede geçen ay başında yabancılara yönelik saldırılar sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar esnasında Johannesburg ve Pretorya şehirlerinde yabancılara ait birçok iş yeri zarar görmüştü.
BM verilerine göre, ülkede çoğunluğu Afrika ülkelerinden yaklaşık 260 bin yabancı yaşıyor.
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