Son Dakika
El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek
Barış Pınarı Harekâtı başarıyla devam ediyor
TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Askeri araçlardan oluşan konvoy Tel Abyad'a geçiş yaptı
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

Güney Afrika'da yüzlerce yabancı BM ofisi önünde kamp kurdu

- Yabancılara yönelik saldırılar nedeniyle ülkeyi terk etmek isteyen yabancılar, BM'den yardım istiyor

Genel 10.10.2019, 11:14
Güney Afrika'da yüzlerce yabancı BM ofisi önünde kamp kurdu

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika’da yabancılara yönelik şiddet eylemlerinden ötürü can güvenliklerinden endişe eden yüzlerce yabancı, Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde oturma eylemi başlattı.

Güney Afrika’dan The Times’ın haberine göre, saldırılar nedeniyle BM'den kendi ülkelerine dönmeleri veya güvenli bir ülkeye götürülmeleri için yardım isteyen yüzlerce yabancı, Cape Town şehrindeki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ofisi önünde kamp kurdu.

Yetkililer sorunlarına çözüm bulana kadar burayı terk etmeyeceklerini belirten yabancılar, dün gece de beraberlerinde getirdikleri battaniyelerle ofisin önünde sabahladı.

Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi ve Bangladeş gibi pek çok ülkenin vatandaşları, Güney Afrika hükümetini can güvenliklerini sağlayamamakla suçluyor.

Ülkede geçen ay başında yabancılara yönelik saldırılar sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar esnasında Johannesburg ve Pretorya şehirlerinde yabancılara ait birçok iş yeri zarar görmüştü.

BM verilerine göre, ülkede çoğunluğu Afrika ülkelerinden yaklaşık 260 bin yabancı yaşıyor.

#BM #Güney Afrika #zenofobi
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@