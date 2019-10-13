Güney Afrika'daki Türk iş adamlarından "Barış Pınarı Harekatı"na destek
- MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Abubekir Salim: - "Türkiye güvenlik koridoru oluşturarak sivil vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Güney Afrika MÜSİAD olarak 'Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyoruz"
ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Türk işadamları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika Başkanı Abubekir Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye güvenlik koridoru oluşturarak sivil vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Güney Afrika MÜSİAD olarak 'Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.
- "Milletimizin ve ordumuzun yanında olmaya devam edeceğiz"
Güney Afrika'daki Türk işadamlarından Yüksel Timur Demir ise "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarihine yakışır bir şekilde teröre ve terör odaklarına karşı yürüttüğü mücadeleyi tüm kalbimizle destekliyoruz." dedi.
Güney Afrikalı Müslümanların Türkiye'yi yakından takip ettiğine dikkati çeken Demir, "Güney Afrika'daki Türk iş adamları olarak her zaman milletimizin ve ordumuzun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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