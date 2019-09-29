Güney Afrika'nın

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrikalı Müslümanların ilk liderlerinden İmam Abdullah Harun'un eşi Galiema Harun, 93 yaşında vefat etti.



Güney Afrika Müslüman Örgütü Awqafsa'nın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İmam Harun'un eşi Galiema Harun'un vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik." ifadesine yer verildi.

Sabah vefat ettiği açıklanan Harun'un cenazesinin, 1969'da İmam Harun'un defnedildiği Mowbray Müslüman Mezarlığı'na defnedildiği kaydedildi.

Güney Afrika'da Apartheid rejimine karşı mücadele eden İmam Harun'un kabri, bu ay bölgesel miras olarak kabul edilmişti.



İmam Harun, 1969 yılında Apartheid rejimine karşı verdiği mücadele nedeniyle işkence altında hayatını kaybetmişti.

