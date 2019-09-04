“Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar diyalog gerçekleştirilmedi“

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar diyalog masasına oturulmadığını belirtti.

Hükümet Sözcüsü Racih Badi, Yemen resmi ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, devlet liderlerinin Cidde kentinde bulunmasının, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatları ve geçici başkent Aden başta olmak üzere güney vilayetlerindeki isyanlarla ilgili Suudi Arabistan yönetimiyle iletişim halinde olunması kapsamında gerçekleştiğini ifade etti.

Bu isyanların BAE uçaklarının Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef aldığı hava saldırılarıyla zirveye ulaştığına dikkati çeken Badi, "Hükümet Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyor ancak şu ana kadar herhangi bir şekilde diyalog masasına oturulmadı." ifadesini kullandı.

"Ulusal ilkeler, barış ve toprak bütünlüğü pazarlık ya da tartışma konusu yapılamaz." şeklinde konuşan Badi, hükümetin ordu güçlerinin kararlılığını, tüm halkın barışı savunmak için bir araya gelmesini takdir ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetiyle diyalog çağrısı üzerine Güney Geçiş Konseyi heyeti dün Cidde'ye ulaşmıştı.

Güney Geçiş Konseyi Heyeti, Suudi Arabistan'ın talebiyle Aden'deki gelişmeleri Yemen hükümeti ile görüşmek üzere 20 Ağustos'ta Cidde'ye gelmiş ancak görüşmelerden sonuçsuz ayrılmıştı.

Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, bugün Güney Geçiş Konseyi ile hiçbir şartta görüşmeyeceklerini, gerekirse sadece BAE ile müzakere yapılabileceğini açıklamıştı.

- Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.