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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye çağrı

ANKARA (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, nükleer silahsızlanmayla ilgili ilerleme kaydedilmesi karşılığında Kuzey Kore ile daha yakın ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

Genel 25.09.2019, 12:34 25.09.2019, 13:03
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye çağrı
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ANKARA (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, nükleer silahsızlanmayla ilgili ilerleme kaydedilmesi karşılığında Kuzey Kore ile daha yakın ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

Yonhap ajansında yer alan habere göre, New York'ta Birleşmiş Milletlerin (BM) 74. Genel Kurulunda konuşan Moon, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) BM'nin yardımıyla uluslararası barış bölgesine dönüştürülmesi önerisinde bulundu.

DMZ'nin doğudan batıya 250 kilometre ve kuzeyden güneye 4 kilometrelik büyük yeşil bir alanı kapsadığını belirten Moon, bölgenin 70 yıllık askeri çatışmanın sonucu olan trajediyi temsil ettiğini, aynı zamanda bozulmamış ekolojik bir hazine olduğunu vurguladı.

Moon, DMZ'nin insanlığın ortak mirası olduğunu ve bunun dünyayla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin, nükleer silahsızlanma için içtenlikle çaba göstermesi halinde uluslararası toplumun da buna karşılık vereceğini vurgulayan Moon, "Nükleer silahsızlanmayla ilgili ilerleme kaydedilmesi karşılığında Kuzey Kore ile daha yakın ilişkiler kurmak istiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile InterContinental New York Barclay Otel'inde bir araya gelmişti.

Trump bir soru üzerine Kuzey Kore'ye yeni yaptırım veya Pyongyang'ı hedef alacak bir adım atmayı düşünmediklerini söylemişti.

#BM #Güney Kore #Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jaein #kuzey kore
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