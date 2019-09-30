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Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk bayrağının olimpiyatlarda kullanılmasını istemiyor

- Güney Kore Parlamentosu, Japonya'nın imparatorluk dönemi sembolü "Yükselen Güneş Bayrağı"nın Olimpiyat Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleriyle müsabakalarda teşhir edilmesinin engellenmesi için çağrıda bulundu

Genel 30.09.2019, 17:05
Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk bayrağının olimpiyatlarda kullanılmasını istemiyor

ANKARA (AA) - Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk dönemi bayrağının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesinin engellenmesi için Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesine çağrı yaptı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Güney Kore Parlamentosu aldığı kararla, Japonya'nın imparatorluk dönemi sembolü "Yükselen Güneş Bayrağı"nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleriyle müsabakalarda teşhir edilmesinin engellenmesi için çağrıda bulundu.

Parlamentoda 3'e karşı 163 oyla kabul edilen kararda, ellerinde imparatorluk bayrağını taşıyan veya o dönemin üniformalarını andıran kıyafetler giyen izleyicilerin, tören ve müsabaka merkezlerine girmelerine izin verilmemesi istendi.

Korelilerin bayrağı, Japonya'nın 20. yüzyılın ilk yarısındaki militarizminin ve emperyal yayılmacılığının sembolü olarak görüyor.

- Bakanlık, IOC'ye başvurmuştu

Güney Kore Spor Bakanlığı, 11 Eylül'de "Yükselen Güneş Bayrağı"nın Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesinin önlenmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulunmuştu.

Bakanlık, IOC Başkanı Thomas Bach'a gönderdiği mektupta, bayrağın, Japon militarizminin ve emperyalizminin bir sembolü olduğu ve bugün de aşırı sağcı gruplarca yabancı düşmanı gösterilerde kullanıldığına dikkati çekmişti.

IOC'nin Olimpiyat Şartnamesi'nde, "Olimpiyat mekanlarında, müsabaka merkezleri ve diğer alanlarda hiçbir siyasi, dini ve ırkçı propagandaya izin verilemez." hükmünün yer aldığına işaret edilen mektupta, "Yükselen Güneş Bayrağı'nın Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesi, olimpiyat ruhuna, dünya barışını ve insanlığa yönelik sevgiyi teşvik etme amacına aykırıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Daha önce Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), söz konusu bayrağın futbol müsabakalarında kullanılmasını yasaklamıştı.


#"Yükselen Güneş Bayrağı" #2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları #Güney Kore #japonya
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