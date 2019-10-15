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Güney Sudan’daki barış görüşmeleri

JUBA (AA) - Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Sudan hükümeti ve silahlı grupları barış anlaşmasına varılması için taviz vermeye çağırdı.Güney Sudan'ın başkenti Cuba, Hartum hükümeti ile silahlı hareketler arasındaki...

Genel 14.10.2019, 23:31 15.10.2019, 00:18
Güney Sudan’daki barış görüşmeleri

JUBA (AA) - Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Sudan hükümeti ve silahlı grupları barış anlaşmasına varılması için taviz vermeye çağırdı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba, Hartum hükümeti ile silahlı hareketler arasındaki ilk doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptı.

Müzakerelere Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile silahlı hareketlerin temsilcileri ile bölge ülkelerinden liderler katıldı.

Mayardit, başkent Cuba'daki görüşmelerin açılışında yaptığı konuşmada, "Sudan ve bölgenin tamamında istikrar ve barışı sağlamak için sizleri bazı tavizler vermek suretiyle iyi niyetle uzlaşmaya davet ediyorum. Kuzeyde barışın sağlanması, geçiş hükümetini kurmaya yaklaştığımız şu dönemde bize büyük destek olacak. Arzumuz, iki ülkede iç barışın ve halkların birlikte yaşamasının sağlanmasıdır." dedi.

Sudan'da kapsamlı barışa ulaşılacağından umutlu olduğunu ifade eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed de Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'ne (IGAD) Mayardit’in Sudan’da barışın sağlanmasına yönelik girişimine destek olmaya çağırdı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da Mayardit’in girişimine övgüde bulundu.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Sudan hükümeti ile silahlı hareketler, geçen ay başkent Cuba’da müzakere turlarında görüşülecek konuların belirlendiği bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.










#sudan #barış görüşmeleri
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