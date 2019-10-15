Güney Sudan’daki barış görüşmeleri
JUBA (AA) - Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Sudan hükümeti ve silahlı grupları barış anlaşmasına varılması için taviz vermeye çağırdı.Güney Sudan'ın başkenti Cuba, Hartum hükümeti ile silahlı hareketler arasındaki...
JUBA (AA) - Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Sudan hükümeti ve silahlı grupları barış anlaşmasına varılması için taviz vermeye çağırdı.
Güney Sudan'ın başkenti Cuba, Hartum hükümeti ile silahlı hareketler arasındaki ilk doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptı.
Müzakerelere Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile silahlı hareketlerin temsilcileri ile bölge ülkelerinden liderler katıldı.
Mayardit, başkent Cuba'daki görüşmelerin açılışında yaptığı konuşmada, "Sudan ve bölgenin tamamında istikrar ve barışı sağlamak için sizleri bazı tavizler vermek suretiyle iyi niyetle uzlaşmaya davet ediyorum. Kuzeyde barışın sağlanması, geçiş hükümetini kurmaya yaklaştığımız şu dönemde bize büyük destek olacak. Arzumuz, iki ülkede iç barışın ve halkların birlikte yaşamasının sağlanmasıdır." dedi.
Sudan'da kapsamlı barışa ulaşılacağından umutlu olduğunu ifade eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed de Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'ne (IGAD) Mayardit’in Sudan’da barışın sağlanmasına yönelik girişimine destek olmaya çağırdı.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da Mayardit’in girişimine övgüde bulundu.
Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.
Sudan hükümeti ile silahlı hareketler, geçen ay başkent Cuba’da müzakere turlarında görüşülecek konuların belirlendiği bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2