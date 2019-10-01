Son Dakika
Otogaza 27 kuruş zam
Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz-Akdeniz yolu Ordu’yu Orta Doğu’ya bağlayacak”
"Türkiye kendi sınırlarını aşan bir umudun ve insanlık davasının adıdır"
Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu
İstanbul’da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı
Tüketicinin tercihi siyah çekirdek oldu

Güngören'deki cinayette şoke eden detaylar

- Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "haksız tahrik altında eşini kasten öldürdüğü" iddiasıyla 18 yılla 24 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı

Genel 01.10.2019, 10:57 01.10.2019, 16:32
Güngören'deki cinayette şoke eden detaylar
banner63

İSTANBUL (AA) - Güngören'de tartıştığı eşi Kadir Ö'yü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hülya Ö. hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Hülya Ö'nün 25 Ağustos'ta tartıştığı eşi Kadir Ö'yü bıçaklayarak öldürdüğü aktarıldı.

Gözaltına alınan Hülya Ö'nün savcılık ifadesine yer verilen iddianamede, Hülya Ö'nün bir yıldır evli olduğu Kadir Ö'nün evlendikten 3 gün sonra kendisini darbetmeye başladığını ve hakaret ettiğini anlattığı belirtildi.

İddianamede, Hülya Ö'nün eşi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini, ancak bir süre sonra barışarak tekrar birlikte yaşamaya başladıklarını söylediği bildirildi.

Hülya Ö'nün olay günü alkol alan eşi Kadir Ö'nün hakaretlerinin ardından boşanacağını söylediği belirtilen iddianamede, Kadir Ö'nün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve birlikte olmak istediğini iddia ettiği bilgisi verildi.

İddianamede, Hülya Ö'nün "Ben 'Yeter artık istemiyorum.' dedim bu kez de eliyle kafama vurmaya başladı. Ben elinden kaçmaya çalıştıkça diğer odalarda beni darbetti. Ben can havliyle mutfaktan bıçak aldım. Elimde bıçakla salona gittim. Ben gittiğimde de salonda değildi. Peşimden salona geldi. Boğazımı sıkmaya başladı. Bıçağı kendisine doğru iki kez salladım. Bir bıçak darbesinin koluna geldiğini hatırlıyorum. Ancak diğerinin nereye isabet ettiğini hatırlamıyorum. Eşim ben bıçağı salladıktan sonra yere yığıldı. Ben hemen polise ve ambulansa haber verdim. Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içerisinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım." şeklindeki ifadesi de yer aldı.

Olayda Hülya Ö'nün basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu delilin Hülya Ö'nün eşi tarafından darbedildiği yönündeki beyanını doğrular mahiyette olduğu anlatıldı.

İddianamede, yapılan araştırmada Hülya Ö'nün daha önce Güngören Polis Merkezi'ne "hakaret" ve "darp" gerekçesiyle eşi hakkında şikayette bulunduğu, Kadir Ö'nün de suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.

Hülya Ö'nün cinayet suçunu reddetmediği anlatılan iddianamede, şüphelinin haksız tahrik altında "eşi kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından, Hülya Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcığı #cinayet #Güngören #iddianame
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@