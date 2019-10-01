Güngören'de eşini öldüren kadına dava
- Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "haksız tahrik altında eşini kasten öldürdüğü" iddiasıyla 18 yılla 24 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı
İSTANBUL (AA) - Güngören'de tartıştığı eşi Kadir Ö'yü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hülya Ö. hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Hülya Ö'nün 25 Ağustos'ta tartıştığı eşi Kadir Ö'yü bıçaklayarak öldürdüğü aktarıldı.
Gözaltına alınan Hülya Ö'nün savcılık ifadesine yer verilen iddianamede, Hülya Ö'nün bir yıldır evli olduğu Kadir Ö'nün evlendikten 3 gün sonra kendisini darbetmeye başladığını ve hakaret ettiğini anlattığı belirtildi.
İddianamede, Hülya Ö'nün eşi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini, ancak bir süre sonra barışarak tekrar birlikte yaşamaya başladıklarını söylediği bildirildi.
Hülya Ö'nün olay günü alkol alan eşi Kadir Ö'nün hakaretlerinin ardından boşanacağını söylediği belirtilen iddianamede, Kadir Ö'nün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve birlikte olmak istediğini iddia ettiği bilgisi verildi.
Olayda Hülya Ö'nün basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu delilin Hülya Ö'nün eşi tarafından darbedildiği yönündeki beyanını doğrular mahiyette olduğu anlatıldı.
İddianamede, yapılan araştırmada Hülya Ö'nün daha önce Güngören Polis Merkezi'ne "hakaret" ve "darp" gerekçesiyle eşi hakkında şikayette bulunduğu, Kadir Ö'nün de suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.
Hülya Ö'nün cinayet suçunu reddetmediği anlatılan iddianamede, şüphelinin haksız tahrik altında "eşi kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından, Hülya Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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