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Güngören’de parklarda kalan vatandaşlar drone ile görüntülendi

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti. Güngören’de vatandaşlar gece olmasına rağmen parkta kalmaya devam ederken, parkta oluşan kalabalık ise drone ile havadan görüntülendi.

Genel 26.09.2019, 21:59
Güngören’de parklarda kalan vatandaşlar drone ile görüntülendi
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İstanbul’da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti. Güngören’de vatandaşlar gece olmasına rağmen parkta kalmaya devam ederken, parkta oluşan kalabalık ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Silivri açıklarında gün içerisinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar korkuyla evlerinden ve iş yerlerinden dışarıya çıkarak, parklar ve bekleme alanlarında toplanmaya başlamıştı. Korkuyla evlerini terk eden vatandaşlar havanın kararmasına rağmen parklarda beklemeye devam etti. Gece olmasına rağmen beklemeye devam eden vatandaşların parkta oluşturduğu yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)
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