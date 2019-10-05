Gürcistan'da Tiflis Festivali
TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geleneksel "Tiflis Festivali" başladı.Şehir merkezindeki Orbeliani Meydanı'nda düzenlenen festivali, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia, Parlamento...
TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geleneksel "Tiflis Festivali" başladı.
Şehir merkezindeki Orbeliani Meydanı'nda düzenlenen festivali, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze ile Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze ziyaret etti.
İki gün sürecek festivalde, dans gösterileri ve konserlerin yanı sıra kültürel etkinlikler yapılıyor.
Standı ziyaret eden çocuklarla ebru çalışması yapıldı, konuklara Türkiye ve Gürcistan bayrakları verildi. Türk yemeklerinin ikram edildiği, ülkenin tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı standa ilgi yoğun oldu.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da festivale katılarak ziyaretçilerle sohbet etti.
Büyükelçi Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ankara ve İstanbul, Tiflis'in kardeş kentleridir." dedi. Yazgan, "Biz de bugün Tiflis'in bir parçası olmaktan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.
Tiflis Festivali, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 1979'dan bu yana her yıl düzenleniyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:42
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Sivasspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|7
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|8
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Brighton
|8
|9
|13. Sheffield United
|7
|8
|14. Wolverhampton
|7
|7
|15. Southampton
|7
|7
|16. Everton
|7
|7
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Levante
|8
|11
|10. Eibar
|8
|9
|11. Valencia
|7
|9
|12. Real Valladolid
|7
|9
|13. Real Betis
|8
|9
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2