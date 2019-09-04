Guterres'ten Pyongyang'a siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısı

ANKARA (AA) - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'ye tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Guterres, BM 74. Genel Kurulu için hazırlanan bir raporda, Pyongyang yönetimini esir kamplarında insan hakları ihlalleriyle itham ederek Kuzey Kore'den tüm siyasi mahkumları serbest bırakmasını istedi.

Raporda Guterres, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin vatandaşları temel haklarını yerine getirdikleri için tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Keyfi gözaltılar, kaba kuvvet, zorla çalıştırma, gözaltı merkezleri ve cezaevlerindeki görevliler tarafından uygulanan istismarın ve kötü muamelenin diğer biçimleri sistematik ve yaygın görünüyor. " ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'de geçen yıl eylül ayından temmuza kadarki insan hakları durumunun değerlendirildiği raporda, Kuzey Hamgyong bölgesinde Jongori kampında 3 bin kadar tutuklunun olabileceği, "birçok tutuklunun açlıktan öldüğü" yönünde bilgi edinildiği belirtildi.

Raporda ayrıca Kuzey Kore'deki cezaevlerinde tüberküloz ve hepatit gibi hastalıkların salgın haline geldiği, gardiyanların mahkumları dövdüğü, bunun bazen ölümle sonuçlandığına dair duyumların alındığı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Guterres, raporda Kuzey Kore'ye, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin faaliyetlerini gözlemlemesine olanak tanımak gibi insan haklarının geliştirilmesine dönük adımlar atması çağrısı da yaptı.