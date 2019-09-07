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Güvenli Bölge için kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale’ye getirildi

ABD ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül’de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi.

Genel 07.09.2019, 10:16
Güvenli Bölge için kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale’ye getirildi

ABD ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül’de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi.

ABD ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylül’de müşterek kara devriyesi yapılacak. Kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan askeri konvoy, askeri bölgeye giriş yaptı.

(Şinasi İnan/İHA)
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