Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’de muhataplarıyla paylaştığı planda güvenli bölgede köy ve ilçeler oluşturulması ve Suriyelilerin bu alana yerleşmeleri öngörülüyor.

Plana göre Suriye’de yabancı fonlarla yeni yerleşim alanları oluşturulacak. Maliyeti 23,5 milyar euroyu bulacak bu alanlarda 200 bin konut yapılması ve 1 milyon kişinin yaşaması planlanıyor.

Güvenli bölgede 5 bin nüfuslu 140 köy olacak. Bu köylerin her birinde 350 metrekare alan içinde 100 metrakarelik evler olacak. Her haneye tarım yapabileceği arazi verilecek.

Her köyde bin konutla birlikte 2 camii, 2 okul, gençlik merkezi ve spor salonu olacak.

8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane olacak. Ayrıca ilçelerde sanayi sitesi kurulması da planlanıyor.

(İHA)