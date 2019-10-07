Güvenlik güçlerine "yürüyüş güzergahı" desteği
- Tarım ve Orman Bakanlığınca, kış aylarında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için çığ tehlikesine karşı emniyetli yürüyüş güzergahları tespit edildi - Belirlenen güzergahlar Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere Harita Genel Müdürlüğü ve AFAD'a gönderildi
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, kış aylarında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için çığ tehlikesine karşı emniyetli yürüyüş güzergahları belirlendi.
Her koşulda vatan savunmasını yerine getiren güvenlik güçlerinin özellikle kış aylarında çığ tehlikesiyle karşılaşabildiği hatırlatılan açıklamada, "Maalesef kahraman askerlerimiz kışın yürütülen bu operasyonlarda çığ sebebiyle şehit de düşebiliyor. Bu minvalde Tarım ve Orman Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının talepleri doğrultusunda kış aylarında terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere, öncelikli olarak 10 ilde 'Potansiyel Çığ Başlangıç Bölgeleri ve Emniyetli Yürüyüş Güzergahları'nı belirlemişti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, son olarak yine Jandarma Genel Komutanlığınca daha önceden çalışılmış 10 ile ilaveten 24 ilde daha çalışma talep edildiği belirtilerek, bu iller için emniyetli güzergahların belirlendiği ve bu güzergahların Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak Harita Genel Müdürlüğü ve AFAD'a gönderildiği kaydedildi.
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