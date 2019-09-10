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Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir parktaki güvenlik kamerasına alkol şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi'ndeki Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda alkol alan gruptaki bir kişi, Kütahya Belediyesine...
Genel 09.09.2019, 19:24 10.09.2019, 09:49
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir parktaki güvenlik kamerasına alkol şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi'ndeki Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda alkol alan gruptaki bir kişi, Kütahya Belediyesine ait güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatarak zarar verdi.
Emniyete bildirilmesi üzerine kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenin S.Y. olduğunu tespit etti.
"Kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Bu arada olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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