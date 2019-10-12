Güvenlik korucularından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Van'daki güvenlik korucuları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
VAN (AA) - Van'daki güvenlik korucuları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, AA muhabirine, uygun görülmesi durumunda harekata katılmaya hazır olduklarını söyledi.
Terörle mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı olan güvenlik korucuları olarak "Barış Pınarı Harekatı"nın hayırlı olmasını dileyen Kahraman, şunları kaydetti:
"Ülkelerindeki iç savaş ve kirli emellere sahip dış mihraklar yüzünden yıllardır vatanına hasret kalmış Suriyeli kardeşlerimizin, memleketlerine dönmesi ve bölgede istikrarın yeniden inşa edilmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın önemi ve ehemmiyeti bu bağlamda oldukça büyüktür. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Cephede savaşan Mehmetçiklerimize dua edip onların yanında olmamız gereken gündür. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatıyla bölgeye götürdüğümüz huzur, bugünde Barış Pınarı Harekatıyla daha kapsamlı sağlanmış olacak. Rabb'im askerimizi korusun, ordumuzu muzaffer eylesin."
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