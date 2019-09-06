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Hacire annenin kararlı direnişi 11 aileyi harekete geçirdi

Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 11’e yükseldi. Çocukları 2015 yılında kaçırılan Koyun ailesi de oturma eylemine katıldı.

Genel 06.09.2019, 12:06
Hacire annenin kararlı direnişi 11 aileyi harekete geçirdi

Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 11’e yükseldi. Çocukları 2015 yılında kaçırılan Koyun ailesi de oturma eylemine katıldı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 11’e yükseldi. Eyleme yeni katılan Aysel Koyun, 2015 yılında kaybolan oğlu Neşat Koyun için oturma eylemine katıldığını dile getirdi. Koyun, “Oğlum yaklaşık 5 yıl önce kayboldu. Sabah saat 09.00’da kalktı, kahvaltı yapmadan çıktı, bir daha da geri dönmedi. Kaçırıldığı zaman 17 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında. O zamanlar yaşı tutmuyordu ve çocuktu. Bir defa internetten videosunu gördüm, buraya oğlumu istemek için geldim. Oturma eylemine devam edeceğim. Çocuğumu istiyorum, çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Bazıları ölmüş, bazıları da başka şeyler diyordu. Sonra fotoğrafını gördüm ve hayatta olduğunu biliyorum” dedi.

(Murat Başal/İHA)
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