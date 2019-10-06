"Hadase Barajı görüşmeleri çıkmaza girmedi"
- Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Getahun: - "(Hadase Barajı müzakereleri) Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan uzmanlar bazı teklifler sundu. Bu, müzakereler çıkmaza girmedi anlamına geliyor"
ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Getahun, Kahire'nin açıklamasının aksine, Hartum'daki Hadase Barajı görüşmelerinin çıkmaza girmediğini, teknik düzeyde başarılı olunduğunu bildirdi.
Başkent Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Getahun, Sudan'ın başkenti Hartum düzenlenen Hadase Barajı müzakerelerinde teknik konularda başarılı olunduğunu, görüşmelerin çıkmaza girmediğini söyledi.
Getahun, "Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan uzmanlar bazı teklifler sundu. Bu, müzakereler çıkmaza girmedi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
Getahun sunulan tekliflere ilişkin, "Mısır heyeti, uygulanması imkansız teklifte bulunuyor. Etiyopya 20 milyar metreküplük stoka sahipken yıllık 40 milyar metreküp talep ediyor. Bunun anlamı Etiyopya'nın stratejik stoklarını Mısır'a vermesi demektir. Mısır heyeti, Sudan'ın sunduğu 35 milyar metreküplük teklifini de reddetti. Mısır şaşkınlık yaratan şeyler istiyor, bu sürpriz bir tavırdı."
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