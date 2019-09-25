Hadramevt Valisinin gizlice BAE'yi ziyaret ettiği iddiası

HADRAMEVT (AA) - Hadramevt Valisi Ferc el-Bahseni'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi gizlice ziyaret ettiği iddia edildi.

Yemen hükümetinden bir kaynağa göre, Yemen'in Hadramevt Valisi ve 2. Askeri Bölge Komutanı Bahseni, pazartesi Yemen hükümetinden bağımsız olarak Abu Dabi'ye giderek görüşmede bulundu.

Bahseni'nin Abu Dabi'yi ziyaretinin, "hükümetin Hadramevt için verdiği sözleri yerine getirmediği" iddiasıyla bölgeden yapılan ham petrol sevkiyatının Hadramevt valiliğince durdurulmasından 5 gün sonra gelmesi ise dikkati çekti.

Bahseni'nin ziyaretinin, daha önce geçici başkent Aden'de olduğu gibi Hadramevt'te de hükümet ile Güney Geçiş Konseyi güçleri arasında yeni bir kriz çıkarmak üzere BAE ile iş birliği yapma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Bahseni, cumartesi bölgeden yapılan petrol sevkiyatının, "2. Askeri Bölge personelinin 4 aydır verilmeyen maaşlarının ödenmesi, Hadramevt'e petrol gelirinden payına düşen ödemenin yapılması, elektrik santrali ve petrol ürünlerinin faturasının ödenmesi" şeklindeki taleplerinin gözardı edilmesi nedeniyle olduğunu dile getirmişti.

Yemen'in güneydoğusundaki Hadramevt vilayetine bağlı Mukalla kentinde bulunan Uluslararası Reyyan Havalimanı, Hadramevt, Şebve, Sokotra ve El-Mehra gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin vilayetler için "can damarı" niteliği taşıyor.

Ülkenin petrol ve yer altı kaynakları bakımından en önemli illeri arasındaki Hadramevt'te bulunan petrol sahalarında, Yemen Milli Petrol Şirketi "PetroMasila"nın yanı sıra birçok şirket faaliyet gösteriyor.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, ağustosta söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.



