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Hafriyattan tarih çıktı
Sivas’ın Altınyayla ilçesi Delilyas beldesinde yapılan hafriyat kazısında 2 tarihi eser değeri taşıyan taş bulundu.
Genel 21.08.2019, 13:04 21.08.2019, 14:01
Sivas’ın Altınyayla ilçesi Delilyas beldesinde yapılan hafriyat kazısında 2 tarihi eser değeri taşıyan taş bulundu.
Delilyas beldesi Yeşilyurt Mahallesi’nde süren hafriyat çalışmaları sırasında iki tarihi eser değeri taşıyan taşa rastlandı. Durum İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi. Bulunan taşlar incelenmek üzere Sivas İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Üzerlerinde haç ve çiçek işlemesi bulunan taşların Roma dönemine ait olduğu tahmin edilirken, taşların bulunduğu bölgede inceleme yapılması bekleniyor.
(Bünyamin Uğur/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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