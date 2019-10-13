Haftanın tarihine bakış

ANKARA (AA) - Kore'ye gönderilen ilk Türk birliği 17 Ekim 1950 tarihinde bu ülkeye ulaştı.

Kuzey Kore, 25 Haziran 1950'de, Güney Kore askerlerinin sınırı geçtiğini öne sürerek bu ülkeye savaş ilan etti.

BM Güvenlik Konseyi, Güney Kore'nin acil yardım çağrıları üzerine toplandı ve bu ülkeye yardım kararı aldı. Türkiye, bu kararın ardından ABD'den sonra Kore'ye asker gönderme kararı alan ikinci ülke oldu.



Kore'ye gönderilecek Türk askeri birliğini oluşturmak üzere Ayaş'taki 241. Piyade Alayı'nın personel sayısı 5 bin 90 kişiye çıkarıldı.



Tercihen gönüllülerden oluşan tugayın komutanlığına Tuğgeneral Tahsin Yazıcı, Alay Komutanlığına Piyade Albay Celal Dora getirildi. İskenderun'dan 25 Eylül 1950'de törenle uğurlanan ilk kafile yaklaşık üç hafta süren deniz yolculuğunun ardından 17 Ekim 1950'de Kore'nin Pusan Limanı'na ulaştı.



Kore Türk Tugayı'na Seul'ün kuzeybatısındaki Munson bölgesinin güvenliğini sağlama görevi verildi.



Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi, TBMM'nin 6 Aralık 1950 tarihli birleşimde, ''dünya barışını kurmak, korumak ve insanlığın emniyet ve huzurunun sağlanması amacıyla Türk askerinin BM orduları saflarına katılması'' yönündeki Başbakanlık Tezkeresi'nin kabulü kararına dayanıyordu.

- Ara Güler: Fotoğrafa adanmış ömür

Duayen foto muhabiri Ara Güler, 17 Ekim 2018'de tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Fotoğraflarıyla 68 yıl zamanı durduran Ara Güler, birbirinden renkli kareleriyle fotoğraf dünyasının duayenleri arasına girdi.

İstanbul'da 16 Ağustos 1928'de doğan, lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken yönetmen ve oyun yazarı olma hayaliyle Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına devam eden Ara Güler, 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı.



İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Güler, 1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın Doğu foto muhabirliği görevlerini üstlendi. Hayat dergisinde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başlayan Güler, 1953'te Henri Cartier Bresson ile tanışarak, Paris Magnum Ajansı'na katıldı.



Ara Güler'i, İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antalojisi" dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne tek Türk üye olarak kabul edilen Güler, 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" unvanını kazandı ve İsviçre'de çıkan Kamera dergisinde kendisine özel bir sayı ayrıldı.

Güler'in eserleri, Kanada'da 1967'de açılan "İnsanların Dünyasına Bakışlar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Fotoğrafın On Ustası" adlı sergide, aynı yıl Almanya Köln'de Fotokina Fuarı'nda sergilendi.

- Belli başlı öteki olaylar

14 Ekim

1808- Nizamı Cedid, Sekbanı Cedid adıyla yeniden kuruldu.



1925- Türkiye'de ilk betonarme köprü, Menderes Nehri üzerinde yapıldı.



1926- İstanbul'da ilk resmi nikah, Şehremini Muhittin Bey tarafından kıyıldı.



1927- Türk Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 3-1 yendi.



1944- Hitler'e suikastte rol alan Mareşal Erwin Rommel intihar etti.



1947- ABD test pilotu Chuck Yeager, ses duvarını aştı.



1973- Genel seçimler sonuçlandı. Cumhuriyet Halk Partisi 187, Adalet Partisi 148, Milli Selamet Partisi 48 milletvekilliği kazandı.



1982- Yaşar Kemal, Fransa'da Uluslararası Cino del Duca Ödülü'nü aldı.



1987- Uluslararası Atatürk Barış Ödülü, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'e verildi.



1992- Rusya'nın en korkunç seri katili Andrei Chikatilo, 52 kadın ve çocuğu öldürmek veya yaralamak suçundan mahkum edildi. Chikatilo 1994'te idam edildi.



1994- Nobel Barış Ödülü, Yaser Arafat, İzak Rabin ve Şimon Peres'e verildi.



2003- Bağdat'ta Türk Büyükelçiliği yakınında bomba yüklü araç patlatıldı. Elçilik binası zarar gördü. Saldırgan öldü, altı kişi yaralandı.



2004- Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, tutuklu bulunduğu Avusturya'dan Türkiye'ye getirildi. Tutuklanan Çakıcı, Tekirdağ'da F Tipi Cezaevine konuldu.



2005- Türk sinemasının kötü adamı olarak tanınan Bilal İnci, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.



2006- Ünlü bestekar Prof. Dr. Selahattin İçli 83 yaşında vefat etti.



2009- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Bursa'da oynanan Türkiye-Ermenistan 2010 Dünya Şampiyonası grup eleme futbol maçını izledi.



2011- Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen ve 27 Eylül'de hizmete alınan Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi ''TCG Heybeliada'' tanıtıldı.



2013- Irak İnsan Hakları Bakanlığı, ülke genelindeki şiddet olaylarında bir yılda 158 çocuğun hayatını kaybettiğini, 854 çocuğun yaralandığını bildirdi.

2016- Kayseri'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan "Kimse Yok mu Derneği" yöneticisi eski astsubayın evinde bombalı saldırı planı hazırlığına ilişkin notlar bulundu.



2016- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören anlaşmayı onayladı.



2017- Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. 1959 yılında başlayan Türkiye 1. Ligi'nde ilk defa bir takım, maça 11 yabancı futbolcu ile çıkmış oldu.

15 Ekim



1917- Fransızlarca tutuklanan ve Alman gizli servisine bilgi verdiğini kabul eden Hollandalı dansçı Mata Hari (Margaretha Geertruida), askeri mahkemece yargılandıktan sonra kurşuna dizildi.



1927- Gazi Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda ''Büyük Nutuk''u okumaya başladı.



1928- Almanya'dan hareket eden dünyanın en büyük hava gemisi Graf Zeppelin, Amerika'da New Jersey'e ulaştı. Uçuş 111 saat sürdü.



1934- Mao Zedung'a bağlı yüz bin kişilik birlik, Çin'in güneydoğusundan kuzeydoğusuna kadar sürecek 10 bin kilometrelik ''Büyük Yürüyüş''e başladı.



1937- Yeni harflerle basılan ilk kağıt paralar tedavüle çıktı. Üzerinde Atatürk'ün resmi bulunan 100 liralık banknotlar 1942'de tedavülden kaldırıldı.



1958- Şair Asaf Halet Çelebi, 51 yaşında öldü.



1961- Uluslararası Af Örgütü Londra'da kuruldu.



1961- Yeni anayasaya göre Meclis ve Senato seçimleri yapıldı.



1964- Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Karadeniz kıyısında tatildeyken görevden alındı. Yerini Leonid Brejnev aldı. Aleksey Kosigin başbakan oldu.



1993- Nobel Barış Ödülü, Nelson Mandela ve Frederik de Klerk'e verildi.



2006- Eski çalışma bakanlarından Prof. Dr. Cahit Talas vefat etti.



2007- Nobel Ekonomi Ödülü, ekonomistlerin piyasaların iyi işlediği durumları iyi işlemediği durumlardan ayırt etmesini sağlayan mekanizma tasarım kuramını ortaya atan ve geliştiren ABD'li üç ekonomist Leonid Hurwicz, Eric Maskin ve Roger Myerson'a verildi.



2008- Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, İstanbul'da vefat etti.



2013- Filipinler'in orta kesiminde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi öldü, 291 kişi yaralandı.



2015 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsviçre'de ceza alması konusunda verilen ihlal kararıyla ilgili bu ülkenin yaptığı itiraz başvurusunu reddetti.



2016- TOKİ öncülüğünde Ataşehir'de hayata geçirilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde kamu ayağındaki ilk temel atıldı.



2016- ABD Ulaştırma Bakanlığı, bataryası alev aldığı tespit edilen Samsung'un Galaxy Note 7 model akıllı telefonlarının uçaklara alınmasını yasakladı.



2017- Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimlerini Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Sooronbay Ceenbekov kazandı.

2018- Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir araya geldi. Ortak çalışma grubunda yer alan Suudi ve Türk yetkililer ayrı ayrı başkonsolosluk binasına gitti. İnceleme sürerken 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracıyla gelen uzman ekipler de başkonsolosluğa girdi.

16 Ekim



1793- Fransa Kraliçesi Marie Antoinette giyotinle idam edildi.



1924- Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.



1940- Varşova gettosu Nazi SS birlikleri tarafından kuruldu.



1964- Çin, ilk atom bombasını patlatarak dünyanın dördüncü nükleer gücü oldu.



1966- Türkiye-Sovyetler Birliği milli futbol karşılaşmasını Türkiye 2-0 kazandı.



1970- Enver Sedat, Mısır Devlet Başkanı oldu.



1981- Isparta Cezaevinden izinli çıkan Yılmaz Güney'in yurt dışına kaçtığı anlaşıldı.



1990- Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov, ''serbest piyasa ekonomisi''ne geçileceğini açıkladı.



1994- Türk asıllı Alman vatandaşları Leyla Onur ile Cem Özdemir, Almanya parlamentosuna milletvekili seçildi.



2003- Mustafa Kemal portreleriyle tanınan ressam Avni Arbaş, 84 yaşında İzmir'de öldü.



2004- MKE'ye bağlı Çankırı Silah Fabrikasında Türkiye'nin ilk bomba atar silahı üretilmeye başlandı.



2007- TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, TBMM Genel Kurulunda, 34 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın milletvekili olarak Meclisi yönetti.



2007- Brezilyalı ve Arjantinli paleontologlar, Arjantin'in Patagonya bölgesinde, 88 milyon yıl önce yaşamış, 32 ila 34 metre boyunda şimdiye kadar bilinmeyen bir türde dev bir otobur dinozorun fosilini bulduklarını açıkladı.



2013- Güney Asya ülkelerinden Laos'ta iç hatlar seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 44 kişi öldü.



2015 - Asrın Projesi olarak ifade edilen KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak "KKTC Su Temin Projesi"nin açılışı Mersin'in Anamur ilçesinde yapıldı.



2015 - Türk sinemasında birçok önemli filme imza atan Memduh Ün, 95 yaşında hayatını kaybetti.



2015- Türkiye'nin 7. haberleşme uydusu Türksat 4B, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla uzaya gönderildi.



2016- Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yönelik operasyon sırasında yakalanacağını anlayan terörist, üzerindeki bombayı patlattı. Olayda 3 polis şehit oldu, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı.



2016- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 11. ayağını kazanırken en yakın takipçisi Randy Krummenacher'in yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.



2017- Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçleri, Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını almak üzere başlattığı operasyonla Kerkük'ün tamamını kontrol altına aldı.



2017- Bilim insanları iki nötron yıldızının çarpışmasıyla oluşan katalizmik patlamada uzaya altın ve gümüş gibi değerli metallerin yayıldığını tespit etti.

2018- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan ve karara bağlanan davada firari oldukları için dosyaları ayrılan eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

17 Ekim

1448- II. Kosova Savaşı başladı.



1849- Polonyalı besteci ve piyanist Frederick Chopin öldü.



1929- Nadir Han, Afganistan Kralı oldu.



1933- Albert Einstein, Nazi Almanyası'ndan göçmen olarak Amerika'ya geldi.



1938- Hastalığı iyice artan ve karın bölgesinde su toplanmaya başlayan Mustafa Kemal Atatürk, ilk ağır komaya girdi. Atatürk'e konulan teşhis sirozdu. Atatürk'ün sağlığıyla ilgili ilk ''Resmi Tebliğ'' de bu tarihte yayımlandı.



1945- Juan Peron, Arjantin Devlet Başkanı oldu.



1950- Kore'ye giden ilk Türk birliği, Pusan Limanı'nda sevgi gösterileriyle karşılandı.



1951- Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol Londra'da imzalandı.



1956- Türkiye, ilk şeker ihracatını gerçekleştirdi.



1961- Paris polisi çok sayıda Cezayirli göstericiyi öldürdü ve bazılarını Sen Nehri'ne attı.



1962- Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, siyasi Af Kanunu'nu imzaladı. 258 Yassıada hükümlüsünün tahliyesine başlandı.



1972- Türkiye İşçi Partisi davası sonuçlandı, 21 sanığa ağır hapis cezası verildi. Genel Başkan Behice Boran 15 yıla mahkum edildi.



1975- BM, siyonizmin "ırkçılığın bir biçimi" olduğu kararını aldı.



2007- Avrupa Konseyi, Abdullah Oğuz'un yönettiği, Zülfü Livaneli'nin romanından uyarlanan ''Mutluluk'' filmini ''İnsan Hakları Ödülü''ne layık gördü.



2008- Türkiye, Batı Avrupa Bölgesi'nden aday olduğu 2009-2010 dönemi BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği seçimlerinde, Batı Avrupa grubunda 1. turda üçte iki çoğunluğu alarak 151 oyla BMGK'nin geçici üyesi oldu.



2013- BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Nijerya, Çad, Litvanya, Suudi Arabistan ve Şili, BM Güvenlik Konseyi'nin 2014-2015 dönemi geçici üyeleri seçildi.



2015- Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Türksat 4B uydusundan ilk sinyal, Türkiye saatiyle 09.01'de İtalya'nın Fucino yer istasyonundan alındı.



2016- Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını açıkladı. Peşmerge güçleri, Hazır Cephesi'nde 7 köyü örgütten geri aldı.



2017- 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2017) BAE Takımı Emirates'in İtalyan bisikletçisi Diego Ulissi kazandı.



2017- Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka'nın tamamını ABD destekli operasyonla ele geçirdi.

2018- Şair-yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Duayen foto muhabiri Ara Güler, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi.

2018- Başkentteki özel bir hastanede bir süredir kanser tedavisi gören eski milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç vefat etti.

18 Ekim



1867- ABD, Alaska'yı Rusya'dan alarak topraklarına kattı.



1892- Chicago ile New York arasında ilk uzun telefon hattı açıldı.



1912- Trablusgarp Savaşı'nı sona erdiren Uşi Antlaşması imzalandı.



1920- Türkiye Komünist Fırkası, Ankara'da resmen kuruldu.



1931- Bilim insanı Edison 84 yaşında öldü.



1949- Şair Enis Behiç Koryürek 58 yaşında vefat etti.



1959- III. Akdeniz Oyunları Beyrut'ta yapıldı. Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı 8 sıklette birinci oldu.



1968- Dünya Olimpiyat Komitesi, iki siyah atleti (Tommie Smith, John Carlos) madalya töreni sırasında ''Kara Güç'' selamı verdikleri gerekçesiyle cezalandırdı.



1996- Gazeteci yazar Kemalettin Tuğcu İstanbul'da öldü.



2004- Türkiye'nin ilk kadın doğum uzmanı Dr. Pakize Tarzi 94 yaşında öldü. Türkiye'deki ilk özel kadın doğum kliniğinin kurucusu olan Tarzi, ''Boğazı yüzerek geçen ilk kadın unvanını'' da taşıyordu.



2006- Türksat AŞ, Türksat 1B uydusunun ömrünün bittiğini ve uzay çöplüğüne gönderildiğini açıkladı.



2007- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eşi Cecilia Sarkozy boşandı. Sarkozy, Fransa tarihinde görevi sırasında boşanan ilk cumhurbaşkanı oldu.



2007- İngiliz sinema oyuncusu Deborah Kerr 86 yaşında öldü.



2011- Türkiye'nin uzaya fırlattığı ilk milli yer gözlem uydusu RASAT'ın, dünyanın dört bir tarafından çektiği ilk görüntüler, TÜBİTAK'ın yer istasyonundan başarıyla indirilmeye başlandı.



2015- "Ankaralı Namık" ismiyle tanınan şarkıcı Namık Uğurlu, oturduğu evin balkonundan düşerek 39 yaşında hayatını kaybetti.



2016- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başkentte konuşlu olduğu filo lağvedilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emriyle Konya'ya taşındı.



2017- Kanada'nın Quebec eyaletinde kadınların otobüsler dahil kamu alanlarında peçe takmaları yasaklandı.



19 Ekim



1448- Osmanlı Sultanı II. Murat, Kosova Zaferi'ni kazandı.



1745- Güliver'in yazarı Jonathan Swift, İrlanda'da öldü.



1781- Amerikan Bağımsızlık Savaşı, İngiliz güçlerinin George Washington'a teslim olmalarıyla bitti.



1782- Lord Cornwall'in denetimindeki Amerikan ordusunun Yorktown ve Virginia'ya girmesiyle Amerikan Devrimi sona erdi.



1872- Dünyanın en büyük altın külçesi (215 kilogram) Avustralya New South Wales'te bulundu.



1934- Mübadele Komisyonu görevini tamamladı.



1934- Turhal Şeker Fabrikası açıldı.



1951- İngiliz askerleri, Süveyş Kanalı'nı ele geçirdi.



1960- 6-7 Eylül Olayları ile ilgili dava başladı.



1962- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kabul edildi.



1988- İngiltere, IRA mensuplarıyla yapılan röportajların yayımlanmasını yasakladı.



2003- Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna'da vefat etti.



2006- Türkiye, Lübnan'a asker gönderdi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) harekatına katılacak Türk birlik ve unsurlarının bulunduğu gemiler, Mersin'de düzenlenen törenle uğurlandı.



2006- Anadolu Ajansı Hukuk Müşaviri ve Türkiye Barolar Birliğinin eski başkanlarından Teoman Evren vefat etti.



2009- Irak'taki Kandil ve Mahmur bölgelerinden gelen, aralarında terör örgütü PKK mensuplarının da bulunduğu 34 kişilik grup, Habur Gümrük Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.



2011- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen çatışmada 24 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.



2013- Azerbaycan'da 9 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 84,54 oy alan İlham Aliyev, yemin ederek göreve başladı.



2013- Milli sporcu Derya Can, Kaş'ta "paletsiz ip destekli 70 metre" dalışında 71 metreye inerek dünya rekoru kırdı.



2013- Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlar Murat Akpınar ile Murat Ağca, 71 gün sonra özgürlüklerine kavuştu. Türk pilotlar İstanbul'a geldi.



2016- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun girişimiyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda FETÖ, terör örgütü ilan edildi.



20 Ekim



1827- İngiliz, Fransız, Rus birleşik filosu, Yunanistan açıklarında Navarin'de Osmanlı donanmasını tahrip etti.



1921- TBMM ile Fransa hükümetleri arasında ''Ankara Anlaşması'' imzalandı. Fransa adına Franklin Bouillon'un sürdürdüğü görüşmeler sonrasında Fransa, işgal ettiği Anadolu topraklarından çekildi.



1935- Çin'de Milliyetçi hükümete karşı başlatılan ve bir yıl süren 6 bin millik Uzun Yürüyüş sona erdi. Mao önderliğindeki Birinci Öncü Ordu Yenan'a girdi.



1942- Ekmek karneye bağlandı. Karneler dağıtılmaya başlandı.



1945- Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan, Filistin topraklarında devlet kurmak isteyen Yahudilere karşı Arap Cemiyetini kurdu.



1949- ''Minik Vali'' olarak tanınan Ordinaryüs Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevine başladı.



1959- III. Akdeniz Oyunları Beyrut'ta yapıldı. 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türk Grekoromen Milli Takımı şampiyon oldu.



1968- ABD'nin öldürülen başkanlarından John Kennedy'nin eşi Jacqueline, Yunan armatör Arstotle Onassis ile evlendi.



1977- Besteci Ferit Tüzün 48 yaşında öldü.



1978- Ordinaryüs Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu öldürüldü. Karafakioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanlığı görevini yürütüyordu.



1980- Yunanistan, NATO askeri kanadına yeniden girdi.



2004- Türk tiyatrosunun ''Arap Bacı''sı (Bacı Kalfa) usta sanatçı Tevfik Gelenbe 73 yaşında öldü.



2008- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında haklarında dava açılan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk ile eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanığın yargılanmasına başlandı.



2011- Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin UGK askerleri ile kendisine bağlı birlikler arasındaki çapraz ateşte başından vurularak öldüğü açıklandı.



2013- FIM Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki son yarışını, İngiliz Sam Lowes kazanıp dünya şampiyonu olurken milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise sezonu ikinci bitirdi.

2016- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ByLock programına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında programın yazılımcısı olduğu belirlenen İhsan T. gözaltına alındı. Eski TÜBİTAK çalışanı İhsan T. çıkarıldığı hakimlikçe ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

2018- Duayen foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören öncesinde Beyoğlu Belediyesince bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile hayatını anlatan film platforma kurulan ekrandan gösterildi.