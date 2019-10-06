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"Hafter'e destek veren devletler hesaba çekilsin"
- Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Halife Hafter'in Misrata ve Mitika havalimanlarına saldırılarına destek veren ülkelerin hesaba çekilmesini istedi
Genel 06.10.2019, 03:51
TRABLUS (AA) - Trablus'ta uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter'in saldırılarına destek veren ülkelerin hesaba çekilmesi talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi protesto çekti.
BMGK'nin sorumluluklarını yerine getirmesi istenen protesto yazısında, uluslararası örgütün Hafter milislerinin işlediği suçların karşısında eli kolu bağlı kaldığına dikkat çekildi.
Ayrıca Güvenlik Konseyi'nin Libya halkına karşı sorumluluklarını yerin getirmesi ve saldırganların ve destek veren ülkelerin cezalandırılması talep edildi.
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