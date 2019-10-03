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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan KKTC'de

- KKTC'de bulunan Arslan, Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret etti

Genel 03.10.2019, 14:46
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan KKTC'de

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında, Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret etti.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Arslan, Konfederasyonun 14. Olağan Genel Kurulunun ardından ilk teşekkür ziyaretini, KKTC Kamu-Sen'e yaptı.

KKTC temasları kapsamında Başbakan Ersin Tatar ile görüşen Arslan, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Türkiye ile KKTC ilişkilerine değinen Arslan, Tatar'a hitaben "Hak-İş olarak sizinle beraberiz. Mücadelenizi destekliyoruz. KKTC bugün de yarın da ilelebet var olacaktır." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Tatar da ziyaretlerinden dolayı Arslan'a teşekkür ederek, Hak-İş ve KKTC Kamu-Sen ile iş birliği ve uyum içerisinde çalıştıklarını vurguladı.

Arslan, KKTC temasları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu da ziyaret etti.

#Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan #kktc
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