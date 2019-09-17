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Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu 8 Yargıtay ile 3 Danıştay üyesini seçti
Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu (HSK), boş bulunan Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için seçim yaptı.
Genel 17.09.2019, 12:38
Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu (HSK), boş bulunan Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için seçim yaptı.
Danıştay üyeliklerine ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım, Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş getirildi.(İHA)
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