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Hakkari'de 199 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok miktarda sentetik ecza maddesi yakalandı.

Genel 09.10.2019, 17:37 09.10.2019, 17:54
Hakkari'de 199 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok miktarda sentetik ecza maddesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Ovaiçi mezrasında önceki gün arama yapılan bir araçta, 199 bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#hakkari #ilaç #operasyon
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