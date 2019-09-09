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Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu
- Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu
Genel 09.09.2019, 07:41 09.09.2019, 08:26
ANKARA (AA) - Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.
Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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