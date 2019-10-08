Hakkari'de şehit asker için tören
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Muhammet Emin Kotanoğlu için tören düzenlendi.
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Muhammet Emin Kotanoğlu için tören düzenlendi.
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Bülbül Kışlası'ndaki törende, şehit Kotanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Silah arkadaşlarının omzunda helikoptere konulan şehidin tabutu, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.
Şehidin naaşı, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Bursa'ya uğurlandı.
Törene, Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
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