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Hakkari'de terör operasyonu
- Yüksekova ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen sığınakta, teröristlere ait 3 tüfek, 3 el telsizi ve 3 mutfak tüpü ele geçirildi
Genel 06.09.2019, 18:42 06.09.2019, 19:02
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen bir sığınakta, teröristlere ait tüfekler, el telsizleri ve mutfak tüpleri ele geçirildiği bildirildi.
Bu çerçevede Yüksekova ilçesi Keçili köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildiği aktarılan açıklamada, sığınaktaki aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir mavzer piyade tüfeği, 3 el telsizi ile 3 mutfak tüpü ele geçirildiği kaydedildi.
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