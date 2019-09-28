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Hakkari il genelinde 5 bölge yasaklandı

Hakkari il genelinde 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Genel 28.09.2019, 14:51 28.09.2019, 14:56
Hakkari il genelinde 5 bölge yasaklandı
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Hakkari il genelinde 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli,Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge 29.09.2019 günü saat 00.00.01’den 13.10.2019 günü saat 23.59.59’a kadar, “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#bölge #hakkari
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