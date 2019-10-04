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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma...

Genel 04.10.2019, 22:27
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.


#hakkari #Jandarma Özel Harekat #operasyon
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