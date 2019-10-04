Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma...
Genel 04.10.2019, 22:27
ANKARA (AA) - Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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