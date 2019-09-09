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Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

- Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

Genel 09.09.2019, 07:41
Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

#asker #Çukurca #el yapımı patlayıcı #hakkari #Milli Savunma Bakanlığı #pkk #şehit #yazılı açıklama
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