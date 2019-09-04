Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi
- İl Jandarma Komutanlığınca Kazan Vadisi'nde sürdürülen "Kıran Operasyonu"nda, bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı
HAKKARİ (AA) - Hakkari'de dün iki teröristin etkisiz hale getirildiği Kazan Vadisi bölgesinde bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da Kazan Vadisi'nde sürdürülen "Kıran Operasyonu"nda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.
Açıklamada, teröristlerin, Hakkari'de 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 28 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı, 26 Ağustos'ta da Hakkari'nin Doğanlı bölgesinde etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcının yerleştirilmesi olaylarının failleri arasında oldukları aktarılmıştı.