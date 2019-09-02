Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
Hakkari'de bir terörist teslim oldu
- İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Genel 02.09.2019, 16:29
HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.
Yeni Sayımız