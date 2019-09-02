Hakkari'de bir terörist teslim oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı teröristne teslim oldu.

Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.



