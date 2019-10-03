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Hakkari'de "Kurşun, Çinko Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı

- Sonuç bildirgesinden: - "Bölgedeki terörün madenciliğin gelişmesine ve bölgesel kalkınmasına darbe vurduğu, asayiş ve huzurun sağlanmasıyla Hakkari'ye yönelecek yatırımların artacağı ve bu konuda tüm bileşenlerin birlik olması gerektiği sonucuna varılmıştır"

Genel 03.10.2019, 19:00
Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, maden yatakları ile çıkarılan madenlerin potansiyelinin detaylı araştırılması, buna yönelik öneriler ve madencilerin sorunlarının görüşülmesi amacıyla gerçekleştirilen "Kurşun-Çinko Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Çalıştay, Valilik ve Türkiye Kurşun, Çinko Çalışma Grubu'nun iş birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın Konferans Salonunda, çeşitli illerden maden sektörü temsilcileri, yatırımcı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hakkari ve Şırnak'ın jeolojik yapısı, kurşun ve çinko yataklarının oluşumu ve bu yatakların Türkiye ile dünyadaki yataklarla karşılaştırılması ve ilgili sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerinin görüşüldüğü çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgede, Hakkari Valiliği ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile yürütülen programa, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), üniversiteler ile çeşitli illerinden maden şirketlerinin temsilcileri ve mühendislerin katıldığı belirtildi.

Çalıştayda bölgedeki maden yatakları üzerine teknik sunumlar yapıldığı aktarılan bildirgede, maden ruhsatlarının rezervlerine yönelik aramacılığın MTA tarafından tip mukavele şeklinde yürütülmesinin, teknik eleman ve finans yetersizliği içinde olan şirketler için doğru çözüm olacağı ve bölgede yeni büyük yatakların bulunmasının mümkün olduğu aktarıldı.

Son 14 yıl içinde bölgenin zorluklarına rağmen şu ana kadar 1 milyon tonun üzerinde cevher üretilip ihraç edilmesine rağmen sondajlı rezerv saptanmasına yönelik çalışmaların yetersiz kaldığına vurgu yapılan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede kurşun ve çinko metali üretecek fabrikaları beslemeye yeterli maden potansiyelinin olduğu ancak fabrika dizaynı, kapasitesi, adedi için yatakların rezervlerinin belirlenmesi ve ne türde, ne kadar cevher olduğunun zaman geçirilmeden tam olarak ortaya konulması gerekir. İstihdam yaratıcı ve ithalatı azaltıcı alanlarda devletin verdiği özel teşvikte 200 milyon dolar olan yatarım alt sınırının Hakkari ve doğu illeri için 40 milyon dolara indirilmesine, bölgedeki terörün madenciliğin gelişmesine ve bölgesel kalkınmasına darbe vurduğu, asayiş ve huzurun sağlanmasıyla Hakkari'ye yönelecek yatırımların artacağı ve bu konuda tüm bileşenlerin birlik olması gerektiği sonucuna varılmıştır."


#"Kurşun-Çinko Çalıştayı" #hakkari #sonuç bildirgesi
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