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Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole devrilmesi
- Yaralanan bir öğrencinin daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Genel 28.09.2019, 20:54
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.
Kazada yaralanan diğer iki kişinin tedavileri ise sürüyor.
Derecik ilçesinde 27 Eylül'de ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.
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