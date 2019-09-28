Son Dakika
Biruni Kimdir? Ne Yapmıştır? Biruni'nin Hayatı ve Eserleri
Halkbank'tan Üreticiyi El Üstünde Tutan Kredi
Pisagor Kimdir? Pisagor Hayatı ve Teoremi Nedir?
Günün özeti - 28-09-2019
Erol Mütercimler Kimdir? Erol Mütercimler Hayatı Biografisi
Ömer Hayyam Kimdir? Ömer Hayyam Hayatı ve Eserleri

Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

- Yaralanan bir öğrencinin daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Genel 28.09.2019, 20:54
Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole devrilmesi
banner63

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan minibüsün Serhatkale mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yaralanan, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 11 yaşındaki Elif Sevcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer iki kişinin tedavileri ise sürüyor.

Derecik ilçesinde 27 Eylül'de ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

#hakkari #Öğrenci servisi #ÖLÜMLÜ KAZA
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Başakşehir 6 8
6. Denizlispor 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 11
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Keçiörengücü 6 10
4. Adana Demirspor 5 9
5. Fatih Karagümrük 5 9
6. İstanbulspor 6 9
7. Bursaspor 5 9
8. Hatayspor 5 8
9. Altay 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Erzurum BB 5 7
12. Osmanlıspor 5 7
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 6 13
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 6 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Barcelona 7 13
3. Real Sociedad 6 13
4. Atletico Madrid 6 13
5. Athletic Bilbao 7 12
6. Villarreal 7 11
7. Granada 6 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 7 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@