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Hakkari'de terör operasyonu

- Jandarma Özel Harekat timlerinin Hakkari kırsalında düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Genel 01.10.2019, 23:56
Hakkari'de terör operasyonu
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ANKARA (AA) - Hakkari'de, Jandarma Özel Harekat timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.


#hakkari #İÇİŞLERİ Bakanlığı #terörist
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