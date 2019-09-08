Hakkari'de terör operasyonu
- Hakkari'nin üç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 34 timle gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı - Yüksekova'da PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
"Operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım, yataklık ve işbirliği suçundan 14 şahıs gözaltına alınmış olup, şahısların yapılan sorgulamalarında 6 şahıs hakkında 'bölücü terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı olduğu tespit edilmiştir."
Ayrıca Yüksekova ilçesi Uluyol köyü yolunda bulunan menfeze teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının güvenlik güçlerince tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.
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