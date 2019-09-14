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Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan hamile kadını hastaneye yetiştirdi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde bir anda fenalaşan kadın için güzergahından çıkan sürücü, kadını hastaneye yetiştirdi.
Genel 14.09.2019, 16:42
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde bir anda fenalaşan kadın için güzergahından çıkan sürücü, kadını hastaneye yetiştirdi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Tedavi altına alınan kadının hamile olduğu öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda halk otobüsü seyir halindeyken kadının bir anda fenalaşarak koltuktan yere düştüğü görülüyor. Araçta bulunan diğer yolcuların ikazı üzerine olayı fark eden sürücü, otobüsü durdurarak kadına ilk müdahalesini yapıyor. Daha sonra tekrar direksiyona geçen sürücü, kadını hastaneye götürüyor.(İHA)
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