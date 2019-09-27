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Hamas genel seçimlere hazır

- Hamas Hareketi Filistin'de yapılacak kapsamlı genel seçimlere hazır olduğunu açıkladı

Genel 27.09.2019, 04:53
Hamas genel seçimlere hazır

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Filistin'de başkanlık, yasama ve ulusal konsey seçimlerine hazır olduğunu duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da genel seçim çağrısına olumlu cevap verildi.

Seçimlerin başarıya ulaşması için gerekli adımların atılmasında uzlaşı çağrısı yapılan açıklamada, başta Yüzyılın Anlaşması olmak üzere mevcut tehlikelere karşı koyabilmek için tüm çabaların birleştirilmesinin ulusal bir zorunluluk olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Abbas'tan İsrail'le anlaşma sürecinden çıkmayı bekledikleri, bunun Filistin'in ortak talebi olduğu vurgulandı.

Ayrıca Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan şehit, yaralı ve esirlerden kesilen maaşların yeniden verilmesi talebinde bulundu.

Abbas, BM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada, New York'taki görüşmelerin ardından Filistin'e döndüğünde ülkede seçim çağrısı yapacağını duyurmuştu.

#filistin #Filistin uzlaşısı #Genel seçimler #Hamas Hareketi
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